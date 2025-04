Ministra das Finanças do Reino Unido diz que mercados estão funcionando de forma eficaz

LONDRES (Reuters) - Os mercados financeiros têm funcionado de forma eficaz e os bancos permaneceram resistentes durante a turbulência desencadeada pelas tarifas dos Estados Unidos, disse a ministra das Finanças da Reino Unido, Rachel Reeves, nesta terça-feira, citando uma conversa com o presidente do Banco da Inglaterra.

O Reino Unido está buscando uma nova parceria econômica com os EUA em um esforço para reduzir as tarifas e Reeves disse que se reunirá com o secretário do Tesouro, Scott Bessent, "em breve".

Reeves disse que, nos últimos dias, conversou com seus pares de Canadá, Austrália, Irlanda, França, Espanha e União Europeia. Ela também deve conversar com a ministra das Finanças da Índia nesta semana, enquanto os dois lados discutem um acordo comercial.