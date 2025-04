Ministra das Finanças do Reino Unido diz que se reunirá com secretário do Tesouro dos EUA "em breve"

Reeves disse que, nos últimos dias, conversou com seus colegas do Canadá, Austrália, Irlanda, França, Espanha e com a Comissão Europeia. Ela também deve se encontrar com o ministro das Finanças da Índia nesta semana para discutir suas negociações para um acordo comercial.

Reeves disse que as tarifas de Trump teriam enormes implicações para a economia mundial.

A ministra deve viajar para Washington na próxima semana para uma reunião de altos funcionários do setor financeiro de todo o mundo no Fundo Monetário Internacional (FMI) e no Banco Mundial, quando Bessent deve se encontrar com alguns de seus colegas.