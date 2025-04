Negociações sobre tarifas não são resultado de queda dos mercados, diz Bessent

WASHINGTON (Reuters) - O secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, disse nesta terça-feira que as negociações sobre as tarifas do país são o resultado dos apelos de vários outros países e não das perdas nos mercados globais.

"Tudo está sobre a mesa", disse Bessent em entrevista à CNBC. O presidente dos EUA, Donald Trump, estará pessoalmente envolvido nas negociações, acrescentou.

(Por Susan Heavey e Doina Chiacu)