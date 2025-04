Norueguesa Scatec mira leilão para trazer baterias ao Brasil, quer diversificar para eólica

"Estamos avaliando projetos que estão no início de desenvolvimento, seja através de parceiros ou com pessoal próprio... A gente já tem um portfólio robusto de solar, então faz muito sentido diversificar para energias alternativas, nesse caso a eólica", disse o executivo.

Atualmente, a Scatec tem em análise entre 800 megawatts (MW) e 1 gigawatt (GW) de projetos renováveis, concentrados principalmente no Nordeste, nos Estados do Ceará, Rio Grande do Norte, Pernambuco e Bahia, e em Minas Gerais.

A empresa já tem dois grandes empreendimentos solares operacionais em parceria com a Equinor no Nordeste, com energia contratada junto a grandes consumidores, como a Alunorte. Também está construindo uma terceira usina solar em Minas Gerais, com expectativa de entrada em operação até o início de 2026.

Apesar das dificuldades conjunturais do segmento de energias renováveis, afetado ainda por cortes de geração impostos na operação do setor elétrico, Skaare afirmou que o Brasil se destaca pela segurança jurídica e regulatória, aspecto importante em um momento em que investimentos em energias limpas estão sendo reavaliados diante das mudanças de agenda em mercados importantes como os EUA, com a aposta do governo Trump na indústria de óleo e gás.

"É importante para que isso (segurança jurídica e regulatória) continue, para não assustar (o investidor)", afirmou.

Em relação à guerra tarifária envolvendo EUA e China, ele vê incertezas sobre os preços dos módulos solares, com a cadeia de fornecimento praticamente toda concentrada na China.