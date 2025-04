OMC pretende reduzir custos de pessoal após suspensão de financiamento dos EUA

Desde então, fontes comerciais disseram à Reuters que os funcionários da OMC foram informados sobre as medidas de redução de gastos, como a não substituição de alguns funcionários que estão se aposentando ou de contratações de curto prazo.

A OMC, que tem 630 funcionários, disse não ter planos para cortes de funcionários com contratos fixos e regulares no momento.

"Em uma reunião recente, a diretora-geral (Ngozi Okonjo-Iweala) informou aos funcionários que, em resposta ao atual clima financeiro, a alta administração está exercendo prudência fiscal ao reduzir ou adiar despesas conforme necessário", disse o porta-voz da OMC, Ismaila Dieng, em resposta às perguntas da Reuters.

Ele acrescentou que um comitê recém-formado analisaria vagas e despesas relacionadas.

As medidas têm como pano de fundo as recentes críticas dos EUA sobre os gastos da OMC e vêm cinco anos após o seu principal tribunal ter sido paralisado durante o primeiro mandato de Trump em meio a preocupações dos EUA com o excesso de poder.

Um delegado dos EUA já havia levantado preocupações orçamentárias sobre uma reunião para marcar o 30º aniversário da organização, que agora está lidando com o impacto das tarifas do presidente dos EUA, Donald Trump, sobre o comércio global.