Petrobras planeja lançar licitação para novo FPSO em Búzios nos próximos meses

Mais cedo, a Reuters publicou que a Petrobras pretende realizar em cerca de 60 dias a licitação para Búzios 12.

"Queremos fazer essa licitação em 60 dias com viés de antecipação", disse uma das fontes.

Ao todo, o campo de Búzios deve produzir 1,5 milhão de barris por dia até 2030, com a operação de outras plataformas até lá, segundo informações da empresa.

Atualmente, seis plataformas operam em Búzios, com a última a ser instalada sendo o navio-plataforma Almirante Tamandaré, equipamento com maior capacidade.

Operado pela Petrobras, com participação de 88,98%, em consórcio com as empresas chinesas CNOOC e CNPC, Búzios possui os poços mais produtivos do país e deve superar em produção o campo líder, Tupi, ainda em 2025.

O navio-plataforma Búzios 12 vai receber, tratar e exportar parte do gás produzido por meio do projeto Búzios 10 (FPSO P82), destacou a Petrobras, citando a importância do projeto para a formação de um hub desse insumo no campo.