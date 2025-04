Petróleo cai US$1 com escalada de guerra comercial entre EUA e China

Por Georgina McCartney

HOUSTON (Reuters) - Os preços do petróleo caíram mais de US$1 por barril nesta terça-feira, sendo negociados nas mínimas de quatro anos, já que os temores de recessão exacerbados pelo conflito comercial entre os Estados Unidos e a China, as duas maiores economias do mundo, compensaram a recuperação do mercado acionário.

Os contratos futuros do Brent fecharam em queda de US$1,39, ou 2,16%, a US$62,82 por barril. Os contratos futuros do petróleo West Texas Intermediate dos EUA (WTI) caíram US$1,12, ou 1,85%, para US$59,58.