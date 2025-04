Presidente da Comissão Europeia pede que China garanta resposta responsável às tarifas

Mais cedo nesta terça-feira, Pequim repreendeu Trump depois que ele anunciou tarifas adicionais de 50% sobre as importações chinesas, chamando-as de "chantagem".

Trump também ameaçou aumentar as tarifas sobre as importações norte-americanas da segunda maior economia do mundo para mais de 100% a partir de quarta-feira, em resposta à decisão da China de igualar as tarifas "recíprocas" que o presidente dos EUA anunciou na semana passada.

O primeiro-ministro Li, chamando as tarifas dos EUA de "típico bullying econômico unilateralista e protecionista", defendeu as contramedidas da China, de acordo com a agência de notícias estatal chinesa Xinhua.

As medidas têm como objetivo não apenas proteger a soberania, a segurança e os interesses de desenvolvimento da China, mas também defender as regras do comércio global e a equidade e justiça internacionais, disse Li.

As políticas macroeconômicas da China neste ano levaram totalmente em consideração várias incertezas e o país tem ferramentas suficientes em reserva, disse Li, acrescentando que Pequim é "totalmente capaz de se proteger contra influências externas adversas".

A União Europeia propôs tarifas próprias para a investida de Trump, que atingiu dezenas de países, fez com que os mercados financeiros entrassem em parafuso e alimentou expectativas de que a economia global pode estar caminhando para uma recessão.