CORREÇÃO-Presidente da Embraer diz que tarifas dos EUA não atrapalham planos da companhia

A empresa espera entregar este ano entre 77 e 85 aeronaves comerciais (10% acima no comparativo anual, considerando o ponto médio da projeção) e cerca de 145 a 155 jatos executivos (15% superior ano sobre ano, também com base no ponto médio).

No evento, Gomes Neto também afirmou que a expectativa da companhia é chegar a US$10 bilhões em receitas antes de 2030, excluindo os e-VTOL, aeronave elétrica de decolagem e pouso vertical desenvolvida pela sua controlada Eve.

(Por Luciana Magalhães)