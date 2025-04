Presidente do Fed de Chicago diz haver muita ansiedade em relação a tarifas dos EUA

(Reuters) - O presidente do Federal Reserve de Chicago, Austan Goolsbee, disse na segunda-feira que as empresas estão ansiosas com as tarifas do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, mas que o banco central norte-americano precisa analisar "dados concretos" ao definir sua resposta.

"A ansiedade é que se essas tarifas forem tão grandes quanto as ameaçadas pelos EUA, e se houver uma retaliação maciça, e se houver uma contra-retaliação novamente, isso pode nos levar de volta ao tipo de condições que vimos em 2021 e 2022, quando a inflação estava fora de controle", disse Goolsbee em entrevista à CNN.

No entanto, ele também reconheceu a incerteza em torno dos resultados e a possibilidade de que as negociações possam levar a novos acordos comerciais e evitar tarifas de mais de 100%, referindo-se à promessa do secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, de uma "era de ouro do comércio".