Produção de veículos encolhe 12,6% em março ante fevereiro, diz Anfavea

SÃO PAULO (Reuters) - A produção brasileira de veículos em março caiu 12,6% sobre fevereiro, para 190.008 unidades, mas cresceu 8,3% no primeiro trimestre, para cerca de 583 mil carros, comerciais leves, caminhões e ônibus, segundo dados divulgados nesta terça-feira pela associação de montadoras, Anfavea.

Na comparação com março do ano passado, houve queda de 2,9% na produção, afirmou a entidade.

As vendas de novos subiram 5,7% em março na comparação mensal e avançaram 4,2% na base anual, encerrando o trimestre com aumento de 7,2%. Em março, os emplacamentos somaram 195,5 mil veículos e no trimestre totalizaram 551,7 mil.