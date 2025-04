SAIBA MAIS-Como os principais parceiros comerciais dos EUA reagiram às tarifas de Trump

TAIWAN: O presidente de Taiwan, Lai Ching-te, propôs um regime de tarifa zero com os Estados Unidos e disse que Taiwan não cobrará tarifas recíprocas. Em vez disso, buscará aumentar as importações dos Estados Unidos e remover barreiras não tarifárias.

VIETNÃ: O líder do Vietnã, To Lam, ofereceu a remoção de tarifas sobre produtos norte-americanos em uma ligação com Trump no dia seguinte ao anúncio da tarifa. O Vietnã fez uma série de concessões, incluindo a promessa de importar mais produtos dos EUA e conceder uma licença para a Starlink, de Elon Musk, em condições favoráveis. A Organização Trump também está investindo em instalações de golfe no Vietnã.

REINO UNIDO: O governo do primeiro-ministro Keir Starmer está em negociações com os EUA sobre um acordo que poderia reduzir suas tarifas de 10%. O governo está consultando as empresas sobre a necessidade de tarifas retaliatórias e medidas para evitar o dumping por parte de outros países. O governo afirmou que deseja aprofundar os laços comerciais com seus principais parceiros.

ÍNDIA: A Índia não planejou medidas retaliatórias contra os EUA e pretende negociar um acordo comercial bilateral. Também sinalizou sua disposição de reduzir as tarifas sobre mais da metade das importações norte-americanas para o país. Além disso, também está conversando com a Reino Unido e a UE sobre acordos comerciais.

HOLANDA: A Holanda, um dos maiores exportadores agrícolas do mundo e sede do maior porto marítimo da Europa, enfatizou a necessidade de uma resposta calma e proporcional às tarifas dos EUA, alertando contra uma escalada.

IRLANDA: Com uma economia local altamente dependente de um cluster de grandes empresas farmacêuticas e de tecnologia dos EUA, Dublin pediu uma resposta "calma e ponderada" e advertiu Bruxelas contra o uso de sua poderosa lei do Instrumento Anti-Coerção.