STOXX 600 avança após quatro dias de perdas; tarifas dos EUA seguem em foco

No fechamento de segunda-feira, o índice caiu 17,9% em relação ao seu recorde histórico atingido em 3 de março.

Nesta sessão, investidores compravam ações de defesa, o setor com melhor desempenho neste ano, elevando o índice em 3,3%.

Enquanto isso, as ações de bancos, que haviam sido derrubadas por preocupações com a desaceleração do crescimento, avançavam 1%.

"Por enquanto, é mais provável que seja uma recuperação temporária do que uma recuperação completa, simplesmente porque os fundamentos que causaram a venda ainda não mudaram", disse Fiona Cincotta, analista de mercado sênior do City Index.

A China tem se recusado a ceder ao que chamou de "chantagem" dos EUA, à medida que a guerra comercial global desencadeada pelas tarifas abrangentes do presidente Donald Trump mostrava poucos sinais de diminuição.

A Comissão Europeia propôs contra-tarifas de 25% sobre uma série de produtos norte-americanos na segunda-feira, uma vez que o bloco enfrenta as tarifas sobre automóveis e metais já em vigor, e uma tarifa de 20% sobre outros produtos a partir de quarta-feira.