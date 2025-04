Taxas futuras de juros sobem no Brasil após EUA confirmarem nova tarifa contra a China

Por Fabricio de Castro

SÃO PAULO (Reuters) - As taxas dos DIs voltaram a subir nesta terça-feira, novamente acompanhando o avanço firme do dólar ante o real e a alta dos rendimentos dos Treasuries com prazos mais longos, após os Estados Unidos confirmarem novo ataque tarifário à China.

No fim da tarde a taxa do DI (Depósito Interfinanceiro) para janeiro de 2026 -- um dos mais líquidos no curto prazo -- estava em 14,745%, ante o ajuste de 14,675% da sessão anterior, enquanto a taxa para janeiro de 2027 marcava 14,315%, ante o ajuste de 14,207%.