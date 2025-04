Tenda tem alta em vendas e lançamentos no 1º tri

SÃO PAULO (Reuters) - A construtora Tenda registrou um aumento nas vendas e nos lançamentos consolidados do primeiro trimestre em comparação com o mesmo período do ano passado, mostrou prévia operacional da companhia divulgada na noite desta terça-feira.

Os lançamentos da Tenda, que incluem a marca homônima e a divisão de casas pré-fabricadas Alea, no período de janeiro a março somaram um valor geral de vendas de R$920,9 milhões, crescimento de 20,7% na comparação com um ano antes.

As vendas líquidas totalizaram R$1,09 bilhão no primeiro trimestre, 12,7% maior em relação ao apurado nos primeiros três meses de 2024, com uma venda sobre oferta (VSO) líquida de 25,8%, contra 30,4% um ano antes.