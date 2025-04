Trump aguarda resposta da China antes de aplicar tarifas de 104%

Algumas empresas estão alertando que aumentarão os preços.

A fabricante de chips Micron disse a clientes que adotará uma sobretaxa relacionada às tarifas a partir de quarta-feira, enquanto os varejistas de roupas dos EUA disseram que estão atrasando os pedidos e adiando as contratações.

Os tênis de corrida fabricados no Vietnã, que hoje são vendidos no varejo por US$155, custarão US$220 quando a tarifa de 46% imposta por Trump a esse país entrar em vigor, de acordo com um grupo do setor.

Os consumidores estão estocando enquanto podem. "Estou comprando o dobro de qualquer coisa - feijão, enlatados, farinha, o que for", disse Thomas Jennings, 53 anos, enquanto empurrava um carrinho de compras pelos corredores de um Walmart de Nova Jersey.

Enquanto as duas maiores economias do mundo trocam golpes, o Ministério das Relações Exteriores da China classificou de "ignorantes e rudes" os comentários feitos pelo vice-presidente JD Vance em uma recente entrevista à Fox News.

Ao defender as tarifas de Trump, Vance criticou o modelo econômico dos EUA por prejudicar seus próprios trabalhadores: "Pedimos dinheiro emprestado aos camponeses chineses para comprar as coisas que esses camponeses chineses fabricam."