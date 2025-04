Trump assinará decretos para impulsionar carvão nos EUA

Por Jarrett Renshaw e Timothy Gardner

WASHINGTON (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinará decretos nesta terça-feira para impulsionar o setor de carvão, disseram à Reuters uma autoridade sênior da Casa Branca e duas fontes, em sua mais recente ação contrária aos esforços globais para reduzir as emissões de carbono.

As usinas a carvão geram menos de 20% da eletricidade dos EUA, em comparação com cerca de 50% no início do século, de acordo com a Administração de Informações de Energia, com fracking e outras técnicas de perfuração aumentando a produção de gás natural. O crescimento da energia solar e eólica também reduziu o uso de carvão.