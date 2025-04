Varejistas de vestuário dos EUA atrasam pedidos e congelam contratações com impacto das tarifas

O Vietnã desenvolveu fábricas especializadas que produzem de tudo, desde tênis de corrida de alta tecnologia até roupas de corrida. É a segunda maior fonte de roupas e calçados importados para os EUA, depois da China, e um importante centro de fabricação da Nike, Adidas e outras.

O Vietnã pediu uma prorrogação de 45 dias na imposição das tarifas dos EUA e disse que compraria mais produtos americanos, depois que Trump e o líder vietnamita To Lam concordaram na sexta-feira em discutir um acordo para remover as taxas.

As ações da Nike caíram 14% desde o fechamento dos mercados em 2 de abril, dia em que Trump anunciou as tarifas, enquanto as ações da Adidas perderam 16%, as ações da Puma caíram 18% e as ações da VF Corp, proprietária da North Face, caíram 31%.

Essas grandes empresas trabalham com fábricas em todo o mundo, o que lhes dá algum poder de negociação para dividir os custos das tarifas com os fornecedores. A VF Corp está "bem diversificada em nossa cadeia de suprimentos para administrar as tarifas", disse um porta-voz.

As pequenas empresas, como a Oiselle, marca de corrida feminina sediada em Seattle, Washington, têm menos capacidade de absorver o custo e menos recursos para planejar alternativas.

Arielle Knutson, CEO da Oiselle, pediu a seus 14 funcionários em tempo integral que trabalhassem em dois ou três planos de contingência tarifária, paralelamente a suas funções habituais.