Wall Street tem forte avanço com expectativas de negociações sobre tarifas

O setor de tecnologia tinha alta de 3,5%, enquanto os índices que acompanham os bancos e as ações de semicondutores subiam 4% e 3,6%, respectivamente.

O índice de Volatilidade CBOE - visto como o "medidor de medo" de Wall Street - recuou para 38,59 pontos depois de subir na segunda-feira para seu nível mais alto desde agosto do ano passado.

O índice Russell 2000, de pequena capitalização, era sendo negociado com alta de 2,5% após três sessões de grandes perdas.

"Embora a recuperação do mercado de hoje ofereça algum alívio, as tensões comerciais continuam sendo o elefante na sala. Com Trump ameaçando uma nova tarifa de 50% sobre a China e Pequim se recusando a recuar, o sentimento pode mudar rapidamente", disse Lukman Otunuga, analista de mercado sênior da FXTM.

O Dow Jones Industrial Average subia 3,11%, para 39.155,79 pontos, enquanto o S&P 500 ganhava 3,16%, a 5.222,27 pontos, e o Nasdaq Composite tinha alta de 3,65%, para 16.172,32 pontos.

Desde o anúncio da tarifa recíproca em 2 de abril, as preocupações com uma guerra comercial global e os temores de uma recessão nos EUA tomaram conta de Wall Street, com os três principais índices atingindo as mínimas de um ano.