Ações voltam a cair com escalada da guerra comercial; o setor de saúde recua

Por Sukriti Gupta e Lisa Pauline Mattackal

(Reuters) - As ações europeias caíram ainda mais nesta quarta-feira depois que a China mais do que dobrou suas tarifas sobre as importações dos Estados Unidos, com o setor de saúde liderando as quedas depois que o presidente dos EUA, Donald Trump, ameaçou com mais tarifas específicas para o setor.

O índice pan-europeu STOXX 600 caiu 3,5%. O setor de saúde teve queda de 5,8%, atingindo seu nível mais baixo desde outubro de 2022, depois que Trump reiterou os planos de uma tarifa "grande" sobre todas as importações farmacêuticas.