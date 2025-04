AGU pede que Polícia Federal investigue deputado por defender morte de Lula

Para a AGU, as falas podem configurar, em tese, os delitos de incitação ao crime e ameaça, previstos no Código Penal.

As declarações do parlamentar ocorreram durante reunião do colegiado da Câmara em que se aprovou um projeto que proíbe o uso de armas de fogo por agentes da segurança pessoal do presidente da República e dos ministros de Estado.

O deputado defendeu a medida. "Que andem desarmados. Não quer desarmar cidadão de bem? Que ele andem com seus seguranças desarmados", afirmou Gilvan da Federal.

A assessoria do parlamentar argumentou em nota que as declarações do deputado estariam amparadas "pela livre manifestação do pensamento, assim como pela prerrogativa de função amparada pela imunidade parlamentar", e criticou o envolvimento da AGU no caso.

"Se alguém quiser discutir a declaração na seara de costumes é outra questão, se é moral ou imoral, certo ou errado poderia até ser debatido na perspectiva da religião, da família e tantos outros, menos nas atribuições da AGU", disse em nota.

"Desejar que alguém morra, por si só, não é crime. Pode ser considerado uma conduta imoral ou antiética, mas não configura ilícito penal, logo não é papel institucional da AGU", acrescentou.