Argentina espera que conselho do FMI aprove na sexta-feira acordo de US$20 bilhões

BUENOS AIRES (Reuters) - O governo da Argentina espera que o conselho do Fundo Monetário Internacional (FMI) aprove um acordo de empréstimo de US$20 bilhões no final da semana, disse um porta-voz do governo nesta quarta-feira, o que representaria um passo fundamental para impulsionar a economia em declínio do país.

Na terça-feira, o FMI anunciou o acordo, abrindo caminho para a votação em uma reunião do conselho prevista para sexta-feira.

"Para nós é extremamente importante que o FMI esteja a caminho de aprovar este acordo, que será finalizado na sexta-feira", disse o porta-voz presidencial Manuel Adorni à estação de rádio El Observador.