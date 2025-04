Banco central da China pede a credores estatais que reduzam compras de dólares, dizem fontes

(Reuters) - O banco central da China não permitirá quedas acentuadas do iuan e pediu aos principais bancos estatais que reduzam as compras de dólares norte-americanos, disseram pessoas com conhecimento direto do assunto nesta quarta-feira.

A diretriz das autoridades ocorre em um momento em que o iuan enfrenta forte pressão de queda após as tarifas maciças dos EUA sobre as exportações chinesas e as medidas de retaliação de Pequim.

O Banco Popular da China enviou a orientação aos bancos estatais nesta semana, pedindo-lhes que retenham as compras de dólares norte-americanos para suas contas proprietárias, disseram três fontes.