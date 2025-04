Banco da Inglaterra alerta que Reino Unido está exposto a riscos de impacto global das tarifas de Trump

"Como o Reino Unido é uma economia aberta com um grande setor financeiro, os riscos globais são particularmente relevantes para a estabilidade financeira do país", disse o comunicado do FPC.

A liquidação nos mercados de títulos globais desde que Trump anunciou seus planos tarifários na semana passada se intensificou nesta quarta-feira.

Os rendimentos dos títulos do governo britânico dispararam em todos os vencimentos, com as taxas de longo prazo atingindo seu maior valor desde 1998, acompanhando um salto nos rendimentos dos Treasuries.

O comitê destacou suas preocupações de longa data sobre os riscos em todo o mundo representados pelos altos níveis de dívida pública.

"Os riscos associados às preocupações com a sustentabilidade da dívida, incluindo aumentos acentuados nos rendimentos dos títulos públicos, podem se cristalizar com relativa rapidez, principalmente se forem acompanhados por rápidas saídas de capital", disse.

(Reportagem de William Schomberg e Suban Abdulla)