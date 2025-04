BC passa a disponibilizar dados de varejo e cartões no Brasil

A medida "vai permitir que os dados possam ser acessados de forma mais sistematizada, favorecendo a integração e o cruzamento com outras bases de dados", disse o BC, acrescentando que, a partir de 1º de julho, a atual forma de disponibilização dos dados, por meio de planilhas Excel, será descontinuada.

Os dados mais recentes do BC, relativos a 2024, mostraram um crescimento de 26,7% no volume de transações (exceto as com dinheiro em espécie), para 138,2 bilhões, enquanto o valor financeiro transacionado alcançou R$116,8 trilhões, um aumento de 15,6% em relação a 2023.

A pesquisa também revelou uma queda de 67% no valor médio das transações de pagamento, quando descontada a inflação, nos últimos dez anos.

(Reportagem de Patricia Vilas Boas)