BCE está pronto para garantir estabilidade financeira, diz membro do banco

PARIS (Reuters) - O Banco Central Europeu está pronto para garantir o financiamento sólido da economia da zona do euro e a estabilidade financeira, disse o formulador de políticas do BCE François Villeroy de Galhau nesta quarta-feira, dia em que as tarifas comerciais impostas pelos Estados Unidos alimentavam uma nova turbulência no mercado.

Os mercados globais apresentaram mais volatilidade nesta quarta-feira, com a entrada em vigor das tarifas de 104% impostas pelo presidente dos EUA, Donald Trump, à China, e uma venda selvagem de títulos dos EUA provocou temores de que os fundos estrangeiros estivessem fugindo dos ativos norte-americanos.

A incerteza econômica desencadeada pelas tensões comerciais está afetando a estabilidade financeira e pode aumentar o risco de crédito para algumas instituições financeiras, embora os bancos franceses sejam sólidos, disse Villeroy, que também é presidente do banco central francês.