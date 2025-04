Bessent diz que Trump pode chegar a acordos tarifários com aliados dos EUA

As tarifas punitivas de Trump, que, segundo o presidente, têm como objetivo eliminar os déficits comerciais dos EUA com muitos países, têm abalado a ordem comercial global, aumentando os temores de recessão e apagando trilhões de dólares do valor de mercado de grandes empresas.

Os mercados globais sofriam ainda mais nesta quarta-feira, com a entrada em vigor das tarifas de 104% sobre os produtos chineses impostas por Trump, e uma líquidação de títulos da dívida dos EUA provocava temores de que os fundos estrangeiros estejam fugindo dos ativos norte-americanos.

Bessent disse que há grande interesse em negociar com os EUA para reduzir as tarifas, observando que Trump já havia conversado com os líderes de Japão e Coreia do Sul, e que as autoridades norte-americanas se reunirão com uma delegação do Vietnã nesta quarta-feira.

"Acho que... no final das contas, provavelmente conseguiremos chegar a um acordo com nossos aliados, com os outros países que têm sido bons aliados militares e não aliados econômicos perfeitos. E então poderemos abordar a China como um grupo", disse Bessent.

Ele acrescentou que as tarifas recíprocas abrangentes anunciadas por Trump na semana passada representam um teto para as tarifas se os países não retaliarem, mas a China não seguiu esse conselho.

"Em termos de escalada, infelizmente, o maior infrator no sistema de comércio global é a China, e ela é o único país que escalou", disse Bessent.