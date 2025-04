Bolsas dos EUA sobem e dólar avança pelo mundo após Trump anunciar pausa em tarifas, exceto para China

Por Caroline Valetkevitch

NOVA YORK (Reuters) - Os principais índices acionários do mundo subiam nesta quarta-feira, com o índice S&P 500 em alta superior a 6%, depois que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que havia autorizado uma pausa de 90 dias nas tarifas recíprocas impostas a outros países, com vigência imediata, com exceção da China, que teve sua sobretaxa aumentada.

O dólar se valorizava em relação ao iene e a outras moedas após o anúncio de Trump, enquanto os rendimentos dos Treasuries reduziam os ganhos depois que um leilão de notas do Treasury de referência de dez anos teve forte demanda.