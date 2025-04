Brasil tem 11% de suas minas com indícios de abandono, aponta estudo

"De todo modo, é evidente: há um total descontrole sobre a quantidade de minas que podem estar abandonadas, sobre a extensão das áreas a serem recuperadas e sobre a severidade das degradações e danos causados", destaca o documento.

Os Estados de Minas Gerais, com 22%, Rio Grande do Sul, 12%, São Paulo, com 11%, e Santa Catarina (8%), são os que mais têm empreendimentos com indícios de abandono.

Itaituba, cidade paraense conhecida fortemente pela exploração ilegal do ouro, é a campeã entre os municípios com minas nessa situação, com 39 casos potenciais, apontou o trabalho.

A diretora do instituto cobrou ainda o aumento da estrutura da ANM para fazer frente ao desafio de acompanhar as ações de recuperação das minas abandonadas.

O próprio documento da ANM ao qual a Reuters teve acesso reconheceu que a "inexistência de instrumentos eficientes, capazes de inibir o abandono da mina antes da execução do PFM (Plano de Fechamento de Minas), tem potencial para agravar a situação, constituindo-se assim em uma falha institucional que não impede a materialização do problema do abandono".

"Não se verificou no arcabouço legal e normativo da ANM, qualquer dispositivo potencialmente capaz de inibir o abandono da mina, que se trata de uma consequência que pode envolver diversas causas", admitiu o órgão.