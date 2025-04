BYD registra pedido no MDIC para reduzir de tarifas de importação de carros e picapes desmontados

Um dos pedidos feitos em fevereiro envolve "automóvel semidesmontado, incompleto, assim classificado o automóvel que, com exceção da carroceria, se apresenta inteiro ou parcialmente desmontado, cujo consumo energético não seja superior a 0,66 megajoule por quilômetro". O segundo pleito de fevereiro se refere a "automóvel semidesmontado, incompleto, assim classificado o automóvel que, com exceção da carroceria, se apresenta inteiro ou parcialmente desmontado, com autonomia de, no mínimo 250 quilômetros em PBEV (híbrido plugin)".

A BYD ainda fez uma terceira requisição, em 17 de março, também para redução tarifária de 35% para 10%. Neste caso, o pleito envolve uma picape, semidesmontada, com cabine dupla e capacidade de carga de abaixo de 5 toneladas, híbrida plugin. Neste caso, o período de consulta pública vai até 1º de maio, antes de ser encaminhado para análise pela Camex, segundo a pasta.

A BYD lançou no final do ano passado uma picape híbrida plugin no Brasil chamada de Shark.

Procurada, a montadora não pode comentar o assunto de imediato.

(Por Alberto Alerigi Jr.)