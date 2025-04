China e UE retaliam após tarifas comerciais de Trump entrarem em vigor

Trump deu de ombros para as perdas do mercado e ofereceu aos investidores sinais contraditórios sobre a permanência das tarifas no longo prazo, descrevendo-as como "permanentes" mas também afirmando que elas estão pressionando outros líderes a pedirem negociações.

"FICA FRIO! Tudo vai dar certo. Os EUA serão maiores e melhores do que nunca!", escreveu ele nas mídias sociais.

Trump disse que as tarifas ajudarão a reconstruir uma base industrial que definhou ao longo de décadas de liberalização do comércio, embora ele diga que está aberto a negociar a redução dessas barreiras país por país. No entanto, as autoridades dos EUA dizem que não darão prioridade às negociações com a China.

"A escalada de tarifas dos EUA sobre a China é erro em cima de erro, que infringe seriamente os direitos e interesses legítimos da China e prejudica seriamente o sistema de comércio multilateral baseado em regras", disse o Ministério das Finanças da China em um comunicado.

Pequim também impôs restrições a 18 empresas dos EUA, principalmente em setores relacionados à defesa, somando-se às cerca de 60 empresas norte-americanas já punidas pelas tarifas de Trump.

A Casa Branca não fez comentários imediatos sobre a última medida de retaliação da China.