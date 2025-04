China planeja reunião de alto nível para elaborar medidas de apoio após aumento das tarifas dos EUA, dizem fontes

(Reuters) - Os principais líderes da China planejam se reunir já nesta quarta-feira para definir medidas para impulsionar a economia e estabilizar os mercados de capitais, informaram pessoas com conhecimento do assunto, em meio à escalada da guerra comercial com os Estados Unidos.

Economistas alertaram que os ataques ao comércio podem reduzir de um a dois pontos percentuais do crescimento deste ano na segunda maior economia do mundo, piorar o excesso de capacidade industrial, colocar empregos domésticos em risco e alimentar ainda mais as forças deflacionárias.

A reunião de alto nível planejada é a primeira a se tornar conhecida publicamente desde que o presidente dos EUA, Donald Trump, impôs tarifas "recíprocas" à China na semana passada, e acontece após a quase duplicação de 104% das tarifas dos EUA sobre as importações da China na quarta-feira.