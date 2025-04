Comércio entre EUA e China pode diminuir em até 80%, diz OMC

(Reuters) - A Organização Mundial do Comércio (OMC) estimou nesta quarta-feira que as tensões comerciais entre Estados Unidos e China podem reduzir o comércio de mercadorias entre as duas economias em até 80%.

"Essa abordagem 'olho por olho' entre as duas maiores economias do mundo, que juntas respondem por cerca de 3% do comércio global, traz implicações mais amplas que podem prejudicar seriamente as perspectivas econômicas globais", afirmou a OMC.

Dividir a economia global em dois blocos dessa forma poderia levar a uma redução de longo prazo no PIB real global de quase 7%, acrescentou a entidade.