Construtora Cury tem crescimento de 35,7% nas vendas do 1º tri, a R$2,1 bi

A venda sobre oferta (VSO) líquida da construtora passou de 47,9% no primeiro trimestre de 2024 para 45,4% nos primeiros três meses deste ano, enquanto o preço médio de vendas no período foi de R$310,2 mil, alta de 6,2% frente a um ano antes.

Resultado da joint venture entre Cyrela e Cury Empreendimentos, a Cury encerrou o trimestre com geração de caixa de R$25,7 milhões, contra R$17,1 milhões no primeiro trimestre do ano passado.

A companhia afirmou ainda que tem um saldo a receber de repasses já realizados no valor de R$60,7 milhões que não foi computado como geração de caixa no trimestre em razão de uma mudança nas regras da Caixa Econômica Federal, que passou a depositar os recursos para a incorporadora após registro do contrato em cartório, em vez de no momento do repasse.

A Cury prevê divulgar seu balanço trimestral completo em 13 de maio.