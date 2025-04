Derrocada de títulos dos EUA deixa investidor ferido, apesar da pausa de Trump nas tarifas

O rendimento dos títulos do governo japonês de 30 anos atingiu níveis máximos de 21 anos nesta quarta-feira, enquanto os rendimentos dos títulos britânicos de 30 anos atingiram o nível mais alto desde 1998. Em contraste, os títulos alemães de dez anos permaneceram estáveis.

VENDA FORÇADA

O mercado de títulos do Tesouro é a base do sistema financeiro global, com investidores, bancos e outros agentes detendo papéis em grandes quantidades, como um ativo seguro que pode ser facilmente vendido para levantar dinheiro quando necessário.

Uma fonte da pressão de venda, segundo diversos participantes do mercado, veio de fundos de hedge que assumiram posições no mercado de títulos que tiveram que ser desfeitas, à medida que os corretores exigiam que eles depositassem margens ou garantias adicionais para respaldar as operações. Como resultado, eles estavam vendendo títulos para levantar fundos.

Essas "operações de base" são tipicamente o domínio de fundos de hedge macro. Eles se baseiam na venda de contratos futuros ou no pagamento de swaps e na compra de títulos do Tesouro à vista com dinheiro emprestado, com o objetivo de explorar pequenas diferenças de preço.

"Quando o corretor principal começa a apertar os parafusos pedindo mais margens ou dizendo que não pode lhe emprestar mais dinheiro, esses caras obviamente terão que vender", disse Mukesh Dave, diretor de investimentos da Aravali Asset Management, um fundo de arbitragem global sediado em Cingapura.