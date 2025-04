Dólar despenca para R$5,8467 após passo atrás de Trump nas tarifas

“Os investidores se alegraram, com razão, na esperança de que o adiamento permita espaço para negociações, concessões e um abrandamento definitivo das tarifas que limitaria as consequências econômicas globais. Isso agora parece cada vez mais provável”, comentou à tarde Eduardo Moutinho, analista de mercado do Ebury Bank.

Após o anúncio de Trump, o dólar à vista despencou para a cotação mínima de 5,8322 (-2,77%). Da cotação máxima vista mais cedo para esta mínima a moeda norte-americana variou -4,35%, refletindo a forte volatilidade trazida pela guerra comercial.

Na reta final da sessão, Trump disse que decidiu suspender as tarifas recíprocas por 90 dias para países que não retaliaram os EUA e reconheceu que as pessoas estavam ficando "um pouco assustadas" com as tarifas e "se excedendo um pouco".

Já o presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que tarifas “arbitrárias” desestabilizaram a economia internacional e defendeu que não há vencedores em guerras comerciais.

No fim da tarde o dólar cedia ante moedas de países emergentes e exportadores de commodities, mas subia ante divisas de proteção como o iene e a libra. Com isso, às 17h13 o índice do dólar -- que mede o desempenho da moeda norte-americana frente a uma cesta de seis divisas fortes -- subia 0,27%, a 103,050.

Pela manhã, o Banco Central vendeu toda a oferta de 20.000 contratos de swap cambial tradicional para fins de rolagem do vencimento de 2 de maio de 2025.