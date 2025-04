Dólar despenca ante real e juros futuros cedem após Trump anunciar pausa nas tarifas

No mercado de DIs (Depósitos Interfinanceiros), as taxas, que haviam subido em mais de 30 pontos pela manhã em alguns vencimentos, também despencaram após o anúncio e chegaram a zerar nos vencimentos mais longos, acompanhando a queda do dólar ante o real e a perda de força dos rendimentos dos Treasuries no exterior -- todos os ativos impactados pelo passo atrás dado por Trump.

Às 14h41, a taxa do DI para janeiro de 2033 estava em 14,69%, em alta de apenas 2 pontos-base ante o ajuste de 14,674% da sessão anterior.