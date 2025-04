EXCLUSIVO-BCE vê impacto maior de tarifas sobre o crescimento do que o projetado, dizem fontes

No mês passado, o BCE previu que uma guerra comercial reduziria em 0,5 ponto percentual o crescimento econômico da zona do euro no primeiro ano e faria com que os preços subissem brevemente em uma magnitude semelhante se a União Europeia retaliasse.

Porém, as tarifas divulgadas pelo presidente dos EUA, Donald Trump, são muito mais prejudiciais do que os modelos estimados e a equipe do BCE foi solicitada a apresentar novos números para serem discutidos pelas autoridades na reunião de 17 de abril, disseram as fontes, todas com conhecimento direto da situação.

As conversas informais entre os membros do banco podem começar já nesta semana, quando eles se reunirem em Varsóvia, às margens da reunião do Eurogrupo, acrescentaram as fontes, todas com conhecimento direto da discussão.

Todos concordaram que a estimativa de 0,5 ponto percentual é muito baixa agora e um deles disse que o impacto poderia ser superior a 1 ponto percentual - também devido ao aumento da incerteza e ao impacto na confiança. Isso basicamente anularia todo o crescimento econômico, uma vez que o bloco só deverá crescer cerca de 1% este ano.

Um porta-voz do BCE não quis comentar.

A atividade econômica lenta pode fazer com que a inflação desacelere em vez do contrário, disseram as fontes. Porém, alguns argumentaram que a maior fragmentação do comércio global pode resultar em uma inflação estruturalmente mais alta em um futuro próximo.