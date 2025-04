Fed vê riscos de inflação mais alta e de crescimento mais lento para os EUA, mostra ata

Por Howard Schneider

WASHINGTON (Reuters) - Na reunião do mês passado, os formuladores de política monetária do Federal Reserve foram quase unânimes em afirmar que a economia dos EUA enfrentava riscos de inflação mais alta e crescimento mais lento, com algumas autoridades observando que "compensações difíceis" poderiam estar à frente do banco central dos EUA, de acordo com a ata da reunião.

A reunião de 18 e 19 de março foi realizada na esteira dos planos tarifários iniciais do governo Trump, que aumentaram a incerteza sobre as perspectivas econômicas e levaram os participantes a favorecer uma "abordagem cautelosa", podendo optar por manter as taxas de juros mais altas por mais tempo se a inflação persistisse, ou cortar as taxas se uma economia enfraquecida precisasse de atenção mais imediata.