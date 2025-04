Futuros de Wall St ficam sem direção única com entrada em vigor de tarifas recíprocas de Trump

(Reuters) - Os futuros dos índices de Wall Street estavam sem direção única nesta quarta-feira, após uma forte venda na sessão anterior, à medida que as tarifas recíprocas do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, entravam em vigor, aprofundando as preocupações sobre seus danos à economia global.

Com o enfraquecimento das expectativas de concessões e a entrada em vigor das tarifas sobre dezenas de países, incluindo uma enorme taxa de 104% sobre os produtos chineses, os investidores aceleravam suas vendas de ações.

As perspectivas de acordos tarifários elevaram os índices de Wall Street na terça-feira, embora os ganhos não tenham sido sustentados.