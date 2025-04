Governo argentino diz que FMI aprovará acordo de US$20 bilhões na sexta-feira

"Desta vez, pela primeira vez, não será um pneu reserva, mas acompanhará um programa que efetivamente tem uma espinha dorsal muito clara, que é o superávit e a estabilização macroeconômica, e que é uma Argentina que está começando a crescer genuinamente, que está começando a acabar com a inflação", acrescentou Adorni na entrevista.

Em uma declaração concisa na terça-feira, o FMI elogiou as medidas de estabilização econômica promovidas pelo governo do presidente ultraliberal Javier Milei e disse que os detalhes do programa -- incluindo o valor do primeiro desembolso -- serão conhecidos quando a diretoria discutir o assunto nos próximos dias, sem fornecer uma data exata.

O governo argentino precisa desesperadamente do acordo de US$20 bilhões para suspender os controles de capital, aumentar as reservas de moeda estrangeira e sair de uma crise inflacionária.

(Reportagem de Lucila Sigal)