Governo Trump buscará aprovação do Congresso a acordos tarifários se lei exigir, diz Greer

WASHINGTON (Reuters) - O governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, buscará a aprovação do Congresso para quaisquer acordos abrangentes de livre comércio, mas prevê que quaisquer acordos firmados com países para aliviar as últimas tarifas de importação impostas por Trump poderão ser de natureza mais limitada, disse o representante comercial dos EUA, Jamieson Greer, nesta quarta-feira.

"Faremos o que a lei exige", respondeu ele quando perguntado se buscaria a aprovação do Congresso em quaisquer acordos tarifários durante uma audiência de um comitê da Câmara dos Deputados dos EUA.

Os acordos comerciais setoriais anteriores firmados com o Japão e a Coreia do Sul durante o primeiro mandato de Trump foram feitos sem o mesmo processo de aprovação do Congresso que a reforma de 2020 do Acordo de Livre Comércio da América do Norte utilizou.