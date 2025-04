Ibovespa dispara mais de 3% após Trump aliviar tarifas, com exceção de China

O movimento comprador era generalizado no pregão brasileiro, com as blue chips respondendo pela principal contribuição positiva. Vale avançava 5,16%, Petrobras PN tinha alta de 3,56%, Petrobras ON subia 3,13% e Itaú Unibanco PN ganhava 2,34%.

Papéis mais voláteis mostravam altas de dois dígitos, como GPA, com salto de 17,59%, e Cogna ON, que disparava 11,44%.

Trump anunciou tarifas recíprocas para os produtos de uma série de parceiros comerciais na semana passada, provocando uma forte turbulência nos mercados, principalmente com a forte reação de Pequim, que reagiu com aumento da taxas para os produtos norte-americanos, apesar de ameaças do republicano.

Nesta quarta-feira, Trump afirmou que estava reduzindo as taxas para vários países, exceto para a China, que teve o percentual elevado agora para 125%.

"Eu autorizei uma PAUSA de 90 dias e uma tarifa recíproca substancialmente reduzida durante este período, de 10%, também com efeito imediato", escreveu Trump nas redes sociais. O Brasil já tinha uma tarifa de 10%, mas outros países receberam alíquotas maiores, como a União Europeia (20%) e o Japão (24%).

Wall Street reagiu com entusiasmo às declarações de Trump. O S&P 500 subia 7,85%, enquanto o Nasdaq Composite saltava 9,86% e o Dow Jones avançava 6,69%.