Ibovespa dispara mais de 3% após Trump suspender tarifas, com exceção de China

Por Paula Arend Laier

SÃO PAULO (Reuters) - O Ibovespa disparou nesta tarde após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, suspender por 90 dias a aplicação de tarifas comerciais a dezenas de países, com exceção da China, que teve a alíquota elevada ainda mais após uma troca de retaliações entre as duas maiores economias do mundo.

Trump anunciou tarifas recíprocas para os produtos de uma série de parceiros comerciais na semana passada, que entraram em vigor nesta quarta-feira.