Ibovespa ensaia melhora com trégua NY; Petrobras pesa

- VALE ON tinha variação positiva de apenas 0,08%, afastando-se da máxima da sessão, quando subiu mais de 1%, buscando uma trégua após cinco quedas seguidas, período em que acumulou um declínio de quase 14%. Em Dalian, na China, o contrato futuro do minério de ferro mais negociado encerrou as negociações do dia com queda de 2,68%, a 689 iuans (US$93,74) a tonelada. No início da sessão, atingiu mínima desde 24 de setembro, em 670,5 iuans por tonelada.

- ITAÚ UNIBANCO PN valorizava-se 0,35%, tendo também no radar dados do Banco Central mostrando que as concessões de empréstimos no Brasil caíram 1,2% em fevereiro ante janeiro, enquanto o estoque total de crédito subiu 0,4%, a R$6,487 trilhões. A inadimplência no segmento de recursos livres, ficou em 4,5%, de 4,4% no mês anterior. BRADESCO PN avançava 1,5%, mas BANCO DO BRASIL ON perdia 0,94% e SANTANDER BRASIL UNIT cedia 0,19%.

- MINERVA ON mostrava elevação de 6,24%, em dia positivo para o setor de proteínas, com BRF ON em alta de 4,2%, JBS ON subindo 3,06% e MARFRIG ON com acréscimo de 2,98%.

- WEG ON subia 1,27%, buscando nova recuperação, após perdas recentes. Analistas de Itaú BBA e Safra destacaram que a ação segue como um boa aposta no longo prazo, apoiada por tendências estruturais. No curto prazo, porém, veem um cenário ainda incerto devido às tarifas dos EUA e receios com a recessão global. "Não é uma recomendação para o primeiro ou segundo trimestre de 2025... No entanto, para investidores 'long only'...que podem suportar alguns trimestres desafiadores, pode ser uma oportunidade para começar a comprar", disse o Itaú BBA.

- RD SAÚDE ON era negociada em alta de 2,12%, entre as principais contribuições positivas para o Ibovespa, após fechar em queda nos três pregões anteriores.

- GPA ON saltava 8,14%, em dia mais positivo para o setor, com o índice de consumo da B3 em alta de 1,75%. O papel vinha de quatro quedas, tendo somado uma perda de 12,5% nesse intervalo. As ações têm mostrado forte volatilidade recentemente em meio à perspectiva de mudança do conselho de administração.