Ibovespa avança mais de 3% após Trump aliviar tarifas, com exceção da China

- VALE ON subiu 5,39%, embalada pela melhora generalizada dos mercados, experimentando uma trégua após cinco quedas seguidas, período em que acumulou um declínio de quase 14%. Em Dalian, na China, o contrato futuro do minério de ferro mais negociado encerrou as negociações do dia com queda de 2,68%, a 689 iuanes (US$93,74) a tonelada. No início da sessão, o contrato atingiu mínima desde 24 de setembro, em 670,5 iuanes por tonelada.

- PETROBRAS PN avançou 4,06% e PETROBRAS ON valorizou-se 3,13%, acompanhando a recuperação dos preços do petróleo no exterior. O barril de Brent fechou em alta de 4,23%, a US$65,48, endossando a melhora do setor de óleo e gás da bolsa paulista como um todo. BRAVA ON, PETRORECONCAVO ON e PRIO ON subiram 0,11%, 3,85%, e 5,85%, respectivamente.

- ITAÚ UNIBANCO PN encerrou com elevação de 1,83%, tendo também no radar dados do Banco Central mostrando que as concessões de empréstimos no Brasil caíram 1,2% em fevereiro ante janeiro, enquanto o estoque total de crédito subiu 0,4%, a R$6,487 trilhões. A inadimplência no segmento de recursos livres ficou em 4,5%, de 4,4% no mês anterior. BRADESCO PN avançou 3,74%, BANCO DO BRASIL ON ganhou 0,43% e SANTANDER BRASIL UNIT subiu 2,49%.

- GPA ON disparou 18,89%, em dia mais positivo para o setor, com o índice de consumo da B3 em alta de 4,27%. O papel vinha de quatro quedas, tendo somado uma perda de 12,5% nesse intervalo. As ações têm mostrado forte volatilidade recentemente em meio à perspectiva de mudança do conselho de administração. Ainda no setor de varejo, MAGAZINA LUIZA ON saltou 11,28%.

- COGNA ON avançou 11,94%, em tendência acompanhada pela rival YDUQS ON, que se valorizou 3,93%. Analistas do Bank of America também publicaram relatório sobre o setor, avaliando que o rali das ações não acabou, uma vez que as empresas retomaram a geração de caixa, refletindo uma competição mais amena em uma oferta e demanda mais equilibradas e melhores tendências operacionais. "Ainda vemos oportunidades e a Yduqs é nossa principal escolha."