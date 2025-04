Japão e EUA podem discutir câmbio em negociações comerciais, diz ministro das Finanças japonês

Kato também disse que qualquer discussão sobre as taxas de câmbio seria realizada entre os chefes de finanças dos dois países.

Embora não tenha sido confirmado, Kato deve visitar Washington neste mês, quando os líderes financeiros do G20 se encontrarão à margem das reuniões do Fundo Monetário Internacional (FMI). A viagem abre a chance para Kato realizar sua primeira reunião presencial com o secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent.

Dado o foco do presidente norte-americano, Donald Trump, em lidar com o enorme déficit comercial dos EUA, alguns analistas dizem que o Japão pode enfrentar pressão de Washington para ajudar a reverter a tendência de baixa do iene, o que dá às suas exportações uma vantagem competitiva.

"A chance de uma introdução de medidas para orientar o iene para cima não é pequena", já que Trump pode favorecer a redução do dólar para revitalizar os fabricantes dos EUA, escreveram analistas da Mizuho Securities em uma nota.

"As medidas de enfraquecimento do dólar e fortalecimento do iene se concentrarão na intervenção cambial de compra de ienes pelas autoridades japonesas e no aumento contínuo da taxa de juros pelo Banco do Japão", disseram eles.

Neste ano, o iene já subiu mais de 7% em relação ao dólar, depois de cair cerca de 10% em 2024.