Maior risco de guerra comercial é retração dos gastos do consumidor, diz membro do Fed

(Reuters) - O presidente do Federal Reserve de Richmond, Thomas Barkin, disse nesta quarta-feira que o maior risco que ele está observando é uma retração nos gastos do consumidor, a maior parte da economia dos EUA, o que até agora não ocorreu, mesmo com a queda das ações em meio à preocupação com o efeito das tarifas norte-americanas e com a escalada da guerra comercial.

"As pessoas estão reduzindo as viagens aéreas, mas ainda não ouvimos isso sobre o que chamo de gastos diários... para mim, isso será um sinal quando você começar a conversar com empresas que dizem 'cara, o tráfego acabou de secar' -- você ainda não ouviu isso, mas veremos", disse Barkin ao Economic Club de Washington DC.

"Uma correção no mercado de ações não é o que leva a uma retração do consumidor. É uma espécie de convicção generalizada de que as coisas estão indo por água abaixo."