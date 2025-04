Membro do Fed vê crescimento caindo abaixo da tendência, com maior risco de inflação

"Os riscos de ambos os lados estão se materializando", com as tarifas mais altas do que o previsto pressionando os preços, enquanto a confiança em declínio, um golpe na riqueza das famílias devido à recente queda acentuada nos mercados de ações, que poderia deprimir os gastos, e o impacto dos preços mais altos, todos combinados para desacelerar o crescimento, disse.

A resposta da política monetária dependerá de como a inflação e o desemprego evoluirão nos próximos meses, se o choque de preços parecerá persistente e se as expectativas de inflação permanecerão consistentes com a meta de inflação de 2% do Fed, disse Musalem, que este ano é um dos integrantes com direito a voto na política monetária do Fed.

Ele chamou as expectativas ancoradas de "uma condição necessária, mas não suficiente" para que o Fed atinja sua meta de inflação de 2%.

"Temos... tensão agora entre nossos dois objetivos daqui para frente", disse Musalem, referindo-se às metas do Fed de manter o desemprego baixo e a inflação estável. "Minha postura será de muita vigilância em relação a esses dois tipos de riscos", mantendo uma "abordagem equilibrada" enquanto as expectativas de inflação não ameaçarem aumentar.

Os preços mais altos decorrentes de tarifas poderiam levar a um choque único de preços que o Fed poderia, em grande parte, analisar ao definir a política, embora Musalem tenha dito que considerava essa abordagem "arriscada". Da mesma forma, as mudanças nas condições financeiras e na riqueza das famílias são mais importantes quanto mais tempo forem mantidas, com a possibilidade ainda existente de que as tarifas elevadas possam ser negociadas para patamares mais baixos ao longo do tempo e os mercados se recuperem.

Mas as autoridades do Fed estão cada vez mais preocupadas com o fato de que os aumentos de preços esperados das tarifas, conforme anunciados, juntamente com a retaliação de outras nações, poderiam se traduzir em uma inflação mais persistente que exigiria uma política monetária mais rígida; a desaceleração do crescimento, por outro lado, poderia possivelmente aumentar o desemprego, uma situação que o Fed gostaria de combater com condições monetárias mais flexíveis.