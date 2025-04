China reage ao aumento de tarifas de Trump e aumenta tarifas sobre produtos dos EUA

"A China não busca deliberadamente um superávit comercial", disse o relatório, que foi divulgado pelo Escritório de Informações do Conselho de Estado logo após a entrada em vigor das tarifas mais altas dos EUA.

"O desequilíbrio comercial em bens entre a China e os EUA é um resultado inevitável de questões estruturais na economia dos EUA e uma consequência das vantagens comparativas e da divisão internacional do trabalho entre os dois países", acrescentou o relatório.

SUPERÁVIT COMERCIAL

O superávit comercial da China com os EUA aumentou para US$295,4 bilhões no ano passado, de US$279,1 bilhões em 2023, de acordo com dados do Censo dos EUA. A diferença no comércio de mercadorias atingiu o pico de US$418 bilhões em 2018, o mesmo ano em que Trump, em seu primeiro mandato como presidente, impôs tarifas sobre as remessas chinesas de saída.

A primeira guerra comercial entre os EUA e a China terminou com Pequim concordando com um acordo comercial de "Fase 1" com Washington em 2020, no qual concordou em aumentar as compras de exportações dos EUA em US$200 bilhões em um período de dois anos.

Pequim não conseguiu cumprir suas metas quando a pandemia da Covid-19 surgiu, mas afirmou em seu relatório que havia "cumprido escrupulosamente suas obrigações" ao tomar medidas para aumentar suas compras de produtos norte-americanos e acusou Washington de ter renegado o acordo.